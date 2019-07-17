В страшном ДТП под Самарой погибла семья из Екатеринбурга

Накануне днем в Сергиевском районе Самарской области произошло ДТП, в котором погибли водитель и три пассажира Lada Granta. Автомобиль выехал на встречку и врезался в КамАЗ, груженый бетонными блоками. За рулем легковушки был 52-летний мужчина, в салоне также находились его супруга и сыновья 14 и 15 лет. Семья жила в Екатеринбурге.

«В результате ДТП 4 человека, передвигавшиеся в легковушке, среди которых были двое несовершеннолетних детей, погибли, пострадал водитель большегруза. В настоящее время все обстоятельства произошедшего устанавливаются. По факту аварии проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение», – рассказали в пресс-службе в ГУ МВД России по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 17.07.19

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