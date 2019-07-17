В Свердловской области БелАЗ зацепился за мост (ФОТО)

На трассе между Богдановичем и Сухим Логом накануне поздно вечером произошло ДТП с участием БелАЗа. Тягач протаранил автомобильный мост. «По предварительным данным, 28-летний водитель грузовика во время движения допустил самопроизвольное поднятие кузова машины и наезд на опорную балку путепровода. В результате аварии «шумахер» отделался практически испугом, госпитализация ему не потребовалась», – сообщил руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

По его данным, мост от сильного удара получил повреждения. Сейчас на месте ЧП работает спецкомиссия в составе представителей ГИБДД, Управления автомобильных дорог и руководства комбината стройматериалов. «Специалисты тщательно проверяют зону трещин. По результатам обследования станет известен ущерб, нанесенный сооружению, будет дана оценка эксплуатационного состояния моста, а также установлен срок восстановления поврежденного участка. Для обеспечения безопасности дорожного движения сотрудники территориального МВД из подразделения ДПС организовали реверсивное движение и ограничили движение тяжеловесных транспортных средств, работает весовой контроль. По итогам начавшейся проверки органы внутренних дел Богдановича примут обоснованное процессуальное решение», – прокомментировал полковник Горелых.

Добавим, что водитель БелАЗа имеет стаж управления семь лет, перед сменой он был допущен к рейсу медиками, а сама машина была проверена механиком.

Екатеринбург, Елена Сычева

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