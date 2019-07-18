На север Свердловской области идут сильные дожди и грозы

На севере Свердловской области объявлено штормовое предупреждение. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе областного ГУ МЧС, сегодня на севере Свердловской области ожидаются сильные дожди. Жителям рекомендуется отменить отдых на природе и у воды, ограничить проведение работ на открытом воздухе и на высоте, в жилых домах и квартирах закрыть окна и балконные двери, при ухудшении погодных условий водителям следует найти укрытие: придорожное кафе, автозаправку и оставаться там. При возникновении ЧП сообщать в пожарно-спасательную службу МЧС России по телефону 101. В Уралгидрометцентре уточняют, что сегодня в целом по области пройдут умеренные дожди, на крайнем севере – сильные и очень сильные, грозы. Ветер западный, северо-западный 3-8 м/с, на севере – 5-10, при грозе порывы до 15 м/с.

В Екатеринбурге природных катаклизмов не ожидается: переменная облачность, без существенных осадков, температура воздуха днем 26-28 градусов тепла. Завтра дожди и грозы переместятся на юго-запад области. Там ожидается +26..+31 градус днем, ветер южный, с порывами до 13 м/с. На севере завтра днем – до +21, ветер западный, умеренные дожди.

В Екатеринбурге в пятницу ожидается переменная облачность, ночью небольшой дождь, днем без существенных осадков, температура воздуха до +31, ветер южный. В субботу и в городе, и в области ожидаются дожди, в Екатеринбурге – небольшие, по области местами – умеренные, ветер западный, днем – 27-29 градусов тепла (на севере до +20).

Екатеринбург, служба информации

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