В Богдановиче в страшной аварии с участием тягача и «Газели» погиб водитель (ФОТО)

Под Богдановичем водитель «Газели» наехал на впереди идущие Daewoo Nexia, FAW, и тягач с прицепом. В результате ДТП водитель «Газели» скончался на месте, водитель и пассажир одной из легковушек с разными травмами госпитализированы.

По сообщению пресс-службы УГИБДД по Свердловской области, авария произошла накануне вечером на 89 километре автодороги Екатеринбург-Тюмень, под Богдановичем. Инспекторы установили, что 39-летний водитель «Газели» превысил скорость и врезался во впереди идущую Daewoo Nexia, далее «по цепочке» – в автомобиль FAW и тягач Freightliner с полуприцепом. Часть прицепа буквально проломила кабину «Газели», ее водитель скончался на месте ДТП. Водитель и пассажир Daewoo Nexia с травмами доставлены в ЦРБ Богдановича. Все транспортные средства получили повреждения», – сообщили в ГИБДД.

Причины аварии будут установлены в ходе следствия.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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