Перевернувшийся на газопровод грузовик оставил без газа целую деревню

В Свердловской области деревня временно осталась без газоснабжения из-за автомобильной аварии. Грузовик «Урал» перевернулся на газопровод, повредив его. В результате 143 жителя деревни Быкова остались без газа.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Свердловской области, грузовик «Урал» перевернулся на газопровод вчера в 16:30. Водитель не пострадал, человеческих жертв нет. Но автомобиль повредил газопровод низкого давления, из-за чего его пришлось отключить.

«Без газоснабжения находится 41 частный жилой дом (143 человека, из них 27 детей) в деревне Быкова городского округа Богданович», – уточнили в МЧС.

Восстановить поврежденный участок газопровода специалисты газовых служб должны сегодня в течение дня.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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