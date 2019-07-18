В Екатеринбурге после ссоры с женой мужчина сгорел в бане

В Екатеринбурге на территории коллективного сада «Геолог» этой ночью сгорели два садовых дома и баня. Поджог устроил владелец жилья, он погиб.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области, домики в садах на улице Плодородия загорелись около полуночи, огонь распространился на 120 кв. метров. Жертвой, по информации ОТВ, стал 58-летний мужчина, очевидцы сообщают, что он поругался с женой, заперся в бане и поджег ее. При разборе сгоревших конструкций нашли его тело, супруга погибшего находилась в шоковом состоянии, ей потребовалась помощь медиков.

В пресс-службе СУ СК по Свердловской области отметили, что по факту случившегося идет проверка, тело погибшего отправлено на судмедэкспертизу. Признаков поджога бани, по версии СК, нет, там не подтверждают, но и не опровергают версию самоубийства. О точных причинах пожара и гибели мужчины можно будет говорить после экспертизы, подчеркивают в Следственном комитете.

Екатеринбург, служба информации

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