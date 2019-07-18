Приставы под видом сантехников проникли в квартиру с 10 кошками и 15 собаками (ФОТО)

Судебным приставам из Екатеринбурга пришлось пойти на хитрость, чтобы попасть в квартиру, которую сдали власти муниципалитета по договору социального найма, сообщает пресс-служба УФССП по Свердловской области. Обитательница помещения, вопреки условиям договора, не хотела пускать арендодателей для проверки, что является нарушением. Поэтому администрация Кировского района обратилась в суд, который постановил пустить чиновников вместе с приставами в «социальную» квартиру.

«Им и представителям власти удалось попасть в квартиру под видом сантехников для осмотра состояния трубопровода и его замены», – сообщили в пресс-службе ведомства. Как выяснилось, женщина не пускала в дом сотрудников управы, потому что она держит в квартире 15 собак и 10 кошек. Что с ними будет дальше, не сообщается.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 18.07.19

В Екатеринбурге после ссоры с женой мужчина сгорел в бане. / Перевернувшийся на газопровод грузовик оставил без газа целую деревню. / В Богдановиче в страшной аварии с участием тягача и «Газели» погиб водитель (ФОТО). Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»