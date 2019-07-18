Психологи рассказали про пользу и вред старящего фильтра FaceApp

Соцсети «захватило» приложение FaceApp, которое предлагает примерить на себя старость – седина, морщины, поплывший овал лица накладываются на фотографии пользователя, выдавая очень натуралистичный вариант. Фотографии себя в старости выкладывают и звезды, и обычные пользователи соцсетей. «Новый День» спросил у психологов, в чем феномен приложения, которое позволяет взглянуть на свое лицо, которое не пощадило время.

Эксперты предполагают, что оно может негативно повлиять на психику тех людей, у которых есть проблемы с принятием себя. «Для кого-то это просто шутка, баловство, любопытство – вполне, кстати, естественное, это вроде возможности заглянуть в будущее. Но это для людей со здоровым чувством юмора, для тех, кто принимает себя таким, какой он есть. У некоторых же людей из-за влияния соцсетей, где фотографии тщательно обрабатываются, просто неудачные снимки могут вызвать снижение настроения, а тут морщины, седина. Для них могут быть более серьезные последствия от использования приложения, вплоть до невроза», – сообщил агентству психолог Артем Чернов.

Похожая позиция и у психолога Анны Кирьяновой, которая рассказала «Новому Дню», что приложение произвело на нее не очень приятное впечатление. «С одной стороны, людьми движет здоровое любопытство: как я буду выглядеть в старости? Оригинально и иронично! С другой стороны, старость – это болезни. Завершение земного пути. Истощение жизненных сил и витальной энергии. Что бы ни говорили, но даже здоровая старость – это как будто тебя засунули в тяжеленный водолазный скафандр, ты не можешь ни видеть нормально, ни слышать, тяжело двигаться, даже дышать тяжело. И сознательно, ради шутки, старить себя все же не стоит. Эксперименты показали: актеры, который разыгрывали трагические роли, играли больных и стариков, в течение нескольких часов чувствовали себя плоховато. И анализы показывали определенные нехорошие изменения. Изображая старика, мы некоторым образом получаем болезни старика, метаболизм старика, психологическое состояние старика... Ну зачем? Повеселиться? Играют в такие игры люди с сильной программой «мортидо», инстинктом смерти, он совершенно бессознательный, но вот так он проявляется. За год-полтора до смерти люди в психологических тестах показывают заинтересованность темой старости, увядания, гибели, далекого безвозвратного путешествия... В общем, не очень советую играть в такие игры. Впрочем, все взрослые люди, и каждый решает сам, как ему развлекаться».

Впрочем, не все эксперты настроены так мрачно. У FaceApp может быть и положительный эффект – лечебно-профилактический. «Это удивительное приложение, которое сломало стереотипы – обычно мы себя приукрашиваем в приложении, используя килограммы фотошопа. Думаю, его популярность связана со страхами – старости, смерти. И работает фактор любопытства. Всегда хочется заглянуть за повороты судьбы. Интересно, что там нас ждет? Мы же стараемся узнать это, ходя к гадалкам и экстрасенсам. А здесь ты самостоятельно можешь себя посмотреть в будущем. И, конечно, либо принять внутри этот образ, либо заняться профилактикой – чтобы через несколько десятков лет выглядеть по-другому, так, как тебя устроит», – объяснила психолог, директор центра «Форпост» Юлия Дерягина.

Кроме того, по ее словам, у мужчин это приложение может пользоваться куда большей популярностью, чем у женщин, и это вполне объяснимо. «Для женщин бояться постареть – это нормально. Мы ведь потому и ищем опору в зарубежных женщинах, которые красиво, достойно стареют, путешествуют, и так далее. Что касается мужчин, то у них огромный страх смерти и не дожить до старости. Лет с 30 у них такие мысли появляются. А увидеть свой постаревший портрет – это якорение себя, что все сложится благополучно», – добавила собеседница агентства.

Клинический психолог Юлия Федотова также предлагает не забывать о еще одном контексте приложения. «Одно дело посмотреть на себя в будущем и забыть про фото, а другое – выставить в свою ленту и получить море комментариев. Все зависит от того, кто и зачем в соцсетях. Если же говорить о назначении приложения и его прямого использования, то это возможность не столько увидеть себя старым, сколько задуматься, кем я стану, каким. И подпись Галустяна (комик выложил свою «постаревшую» фотографию со своим комментарием, – прим. ред.) про старца с мудрыми глазами – именно об этом, о том, каким хочется стать через N-ное количество лет. Думаю, это полезное приложение, потому что наталкивает человека на самый важный вопрос – о смысле своей жизни», – заключила она.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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