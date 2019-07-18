«Лежачих выносили на руках»: в Красноуфимске произошел пожар в доме престарелых (ФОТО)

В Красноуфимске сегодня днем произошел пожар в двухэтажном здании, где находится пансионат для престарелых, столовая и мебельный магазин. По информации регионального управления МЧС России, возгорание началось с кровли над столовой. Из здания были эвакуированы 36 стариков, в том числе – 12 лежачих, которых пожарные, работники пансионата и ЧОПовцы выносили на руках, два сотрудника учреждения.

Еще четыре человека сами эвакуировались из помещения столовой. При пожаре никто не пострадал. «Постояльцы пансионата временно размещены в местной церкви, после сообщения родственникам они будут развезены по домам, до отправки домой администрацией муниципального образования постояльцы будут размещены в учреждениях соцзащиты. С постояльцами пансионата работают психологи МЧС», – сообщили в ведомстве.

Распространения огня удалось не допустить. Площадь пожара составила 200 квадратных метров. В тушении были задействованы 10 единиц техники и 40 человек. Они справились с возгоранием за час.

Екатеринбург, Елена Сычева

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