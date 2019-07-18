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Четверг, 18 июля 2019, 12:53 мск

Новости Екатеринбург

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«Автомобилист» начал продажу абонементов на новый сезон

Сегодня ХК «Автомобилист» начал продажу абонементов на новый сезон КХЛ. До 12 августа приоритет в продаже будет отдаваться владельцам карт прошлого года – они будут иметь право выкупить «свои» места в течение этого времени. Им нужно будет предъявить в кассе пластиковый оригинал абонемента и паспорт, а также написать согласие на обработку персональных данных. «С 12 августа все невыкупленные владельцами абонементов прошлого сезона места поступят в свободную продажу», – сообщили в пресс-службе клуба.

Там уточнили, что абонементы выходного дня появятся в продаже в начале сентября. Цены на сезонные абонементы стартуют от 20,9 тысячи рублей со скидкой для владельцев карт прошлого сезона (стандартная цена – 29,9 тысячи) до 40,7 тысячи рублей (цена без скидки – 58,1 тысячи).

Напомним, что первый матч «Автомобилиста» в новом сезоне пройдет на домашней арене 2 сентября. Соперником екатеринбургского клуба станет «Северсталь».

Екатеринбург, Елена Сычева

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