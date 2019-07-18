В Свердловской области возбудили дело о ЧП на железной дороге в июне

В Свердловской области спустя месяц после инцидента со сходом вагонов на станции Выя в Нижнетуринском городском округе было возбуждено уголовное дело. Сотрудники Уральского следственного управления на транспорте предполагают, что причиной аварии могло стать нарушение правил безопасности движения железнодорожного транспорта, дело возбуждено по ч.1 ст.263 УК РФ.

В ведомстве напомнили, что инцидент произошел вечером 14 июня. Грузовой поезд в составе четырех локомотивных секций и 43 вагонов, загруженных медно-цинковой рудой, двигался по шестому пути станции Выя. В это время девять вагонов-самосвалов сошли с рельс. Из-за ЧП были также повреждены 113 метров пути, предприятие-владелец вагонов получило ущерб около 3,5 млн рублей.

«Истребована необходимая документация из подразделений Свердловской железной дороги, проводятся допросы членов локомотивной бригады и других работников железной дороги. В ближайшее время планируется назначить судебно-техническую экспертизу», – сообщили в пресс-службе Уральского следственного управления на транспорте.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 18.07.19

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