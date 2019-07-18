У «Дирижабля» джип столкнулся с автобусом. Приехали две реанимации (ФОТО)

Сегодня днем в Екатеринбурге произошло ДТП, по всей вероятности – с несколькими пострадавшими.

Как сообщили РИА «Новый День» очевидцы, джип «Тойота Рав4» выезжал из двора дома по улице Шварца, 14, и врезался в автобус 056 маршрута. «Приехали две машины реанимации», – говорят горожане. Очевидцы также высказывают предположение что водитель джипа госпитализирован, поскольку эту машину к обочине с места аварии отгонял сотрудник ГИБДД.

В городском ГИБДД обещали рассказать о подробностях ДТП позже.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 18.07.19

Облизбирком обнародовал доходы и имущество участников довыборов в Госдуму по Серову. / В Свердловской области возбудили дело о ЧП на железной дороге в июне. / «Автомобилист» начал продажу абонементов на новый сезон. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»