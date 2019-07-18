В Каменске-Уральском на остановке нарисовали карточных королей, похожих на Путина и Медведева (ФОТО)

Сегодня утром в Каменске-Уральском на автобусной остановке на улице Кунавина появились необычные граффити, но их уже закрасили.

Как сообщают подписчики группы «Инцидент. Каменск-Уральский», на остановке были нарисованы четыре игральные карты. Изображенные на них «короли» напоминали президента Владимира Путина (пики), премьер-министра Дмитрия Медведева (червы), патриарха Кирилла (трефы) и пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова (бубны).

Горожане рассказывают, что изображения оперативно удалили – сейчас на остановочном комплексе их нет.

Каменск-Уральский, служба информации

Каменск-Уральский. Другие новости 18.07.19

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