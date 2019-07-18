Свердловчане будут страдать от смога. Кроме северян, которых зальет дождем

С 20 часов четверга, 18 июля на территории Свердловской области ожидаются метеоусловия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе.

Как сообщили РИА «Новый День» в Уралгидрометцентре, объявлено предупреждение об атмосферном загрязнении первой степени опасности. Отмена предупреждения – с 20 часов 20 июля.

Не пострадают от смога только жители Ивделя и Североуральска, у которых сегодня ожидаются сильные дожди.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 18.07.19

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