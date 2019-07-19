Под Алапаевском в жилом доме взорвался газ. Есть пострадавший (ФОТО)

В поселке Асбестовский Алапаевского района сегодня в 6-40 утра раздался взрыв газа. С ожогами был госпитализирован мужчина.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области, газ взорвался в двухэтажке на улице Гоголя, этот дом не газифицирован. Взрывом выбило оконную раму в квартире, где произошло ЧП и межквартирные перегородки в трех квартирах. Жителей эвакуировать не потребовалось, пожара не было, пострадал только владелец квартиры, где взорвался газ.

Руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых отметил, что на месте работают сотрудники МЧС и территориального отдела внутренних дел, идет проверка, по итогам которой будет принято процессуальное решение. ЧП, по его словам, связано с привозным газовым баллоном, криминальных проявлений не обнаружено. «Пострадавшим является хозяин квартиры, пенсионер 1951 года рождения. Он получил порядка 30% ожогов тела и был госпитализирован», – прокомментировал Горелых.

Алапаевск, служба информации

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