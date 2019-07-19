В Екатеринбурге поймали четырех угонщиков-подростков

Полиция Екатеринбурга задержала четырех подростков 2002-2003 г.р., подозреваемых в серии угонов автомобилей.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-группе УМВД, двух юношей подозревают в хищении ВАЗ-2112 по адресу Сурикова, 31, ВАЗ-2110 с улицы Волгоградской, 39, ВАЗ-21102 с улицы Сурикова, 47. Все три преступления были совершены в середине июня, возбуждены уголовные дела по различным частям статьи 158 УК Российской Федерации.

Еще два подростка подозреваются в угонах ВАЗ-2114 с улицы Московской, 212/1 – 21 июня, ВАЗ-2106 с улицы Карасьевской, 30 – 10 июня, а также ВАЗ-21102 с улицы Ручейной, 55 – 6 июня. Возбуждены уголовные дела по статьям 166 и 158 УК Российской Федерации (угон и кража).

Преступления подростки совершали по ночам нехитрым способом: проникали в салон, разбив стекло, а затем запускали двигатель путем прямого соединения проводов зажигания и уезжали.

Сейчас молодые люди находятся под подпиской о невыезде. Полиция устанавливает, есть ли другие эпизоды в противоправной деятельности несовершеннолетних злоумышленников.

Екатеринбург, служба информации

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