Эксперты помогут Екатеринбургу в поисках идентичности

Сегодня в столице Свердловской области состоялся круглый стол «Екатеринбург: узнать себя в зеркалах? Проблемы идентичности», организованный Фондом реализации общественных проектов «Время» (Москва) и Институтом системных политических исследований и гуманитарных проектов (Екатеринбург).

На площадке мультимедийного исторического парка «Россия – моя история» социологи, политологи и культурологи попытались описать портрет современного Екатеринбурга. По мнению экспертов, уральская столица еще находится в процессе самоидентификации. Город давно перестал быть Свердловском, но пока не стал в сознании жителей в полной мере Екатеринбургом. «Мы неоднократно уже говорили о проблемах идентичности Екатеринбурга, Несколько лет назад пытались сделать некий компендиум мнений, показать системное понимание Урала и Екатеринбурга в разных плоскостях, начиная от высоких материй: от метафизики, символики и феноменологии, психологии, социологии, культурологии и т.д. Это не какая-то прихоть научных специалистов, а необходимая системность. События, которые происходят в последнее время, показывают, что без решения этих проблем мы не можем двигаться дальше. Вопрос, который волнует нас прежде всего – это вопрос о том, идентифицирует ли молодежь себя с этим городом, хочет ли она оставаться в Екатеринбурге или хочет уехать», – обозначил задачи модератор дискуссии научный руководитель Института системных политических исследований и гуманитарных проектов, доктор философских наук Анатолий Гагарин. Во время дискуссии эксперты сошлись во мнении, что Екатеринбург – уникальный город, сочетающий в себе очень контрастные символы. Одна часть – это символы, связанные с образом города-завода, промышленной эпохой, с самим рождением Екатеринбурга. Вторая составляющая связана с богатой культурой и торговлей, изменившими город, превратив его в современный мегаполис, кроме промышленного центра Екатеринбург стал логистическим узлом и территорией транзита культурных феноменов. Эксперты уверены, что эту уникальность нужно сохранить и культивировать. «На мой взгляд, должно быть объединение «екатеринбуржского» и «свердловского» начал, воссоединение того изначального, полного, целостного образа, который здесь был. Нельзя противопоставлять торговлю, искусство и религию труду, промышленности и артельной работе. Надо все время подчеркивать, что одно существует в другом, эти две линии должны быть вместе. И это надо брендировать», – считает культуролог Георгий Цеплаков.

Для определения идентичности необходимо комплексно развивать систему брендов города, однако пока такой системы нет, как нет и стратегии брендирования. При отсутствии продуманной системы символов такие символы возникают стихийно и представляют Екатеринбург пока довольно фрагментарно. Согласно результатам исследования о региональной идентичности, проведенного экспертами Института психологии Уральского государственного педагогического университета среди студентов, оказалось, что наряду с Площадью 1905 года и Храмом-на-Крови у молодежи Екатеринбург ассоциируется со зданием «Пассажа», а также с рынком «Таганский ряд». Для изменения картины в сознании горожан, особенно молодого поколения, необходимо уже сегодня разработать концепцию брендирования и «дорожную карту» по ее реализации. Представители экспертного сообщества готовы принять активное участие в этом процессе, они создали группу «Экспертный Клуб – Екатеринбург» в социальных сетях и пригласили коллег-экспертов к сотрудничеству.

Екатеринбург, Елена Васильева

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