Энергетики меняют магистральный трубопровод, который обеспечивает водой два района (ВИДЕО)

В Екатеринбурге специалисты АО «ЕТК» меняют теплосеть на улице Шевченко – последние пару лет здесь ветхость труб становилась причиной коммунальных аварий. Запланированы масштабные работы с перекрытием дорожного движения, которые продлятся до середины сентября, но от них зависит поступление горячей воды и тепла в полторы сотни домов Кировского и Железнодорожного районов.

Замена труб на сложном участке

Работы по замене тепломагистрали М-10 идут в три этапа: первый на участке от Восточной по Шевченко до Бажова, затем отрезок от Бажова до Луначарского, последний этап – от Луначарского до Мамина-Сибиряка, всего замене подлежит трубопровод протяженностью 1 486 метров диаметром 500 мм.

Как рассказал замначальника РТС-6 Екатеринбургской теплосетевой компании Сергей Губенко, магистраль ввели в эксплуатацию в 1962 году, и свой ресурс она уже исчерпала. «В 2017-2019 годах в осенне-зимний период происходило от 4 до 7 порывов, и по два-три порыва устраняли после гидравлических испытаний. Сеть второй срок отслужила. Поэтому было принято решение в этом году включить ее в программу реконструкции. Здесь будут использоваться современные материалы: ППУ-изоляция и система ОДК (оперативного дистанционного контроля), что позволит оперативно находить и устранять повреждения», – рассказал специалист.

Он отметил, что горячая вода в дома людей поступает сейчас по обратному трубопроводу. Одновременно монтируется временный трубопровод, который задействуют время замены обратного. Закончить все работы должны до 15 сентября. Такой срок установлен с учетом сложности работ.

По словам прораба подрядной организации Алексея Барышникова, дополнительные проблемы создают многочисленные коммуникации и трамвайные пути. «По работе под трамвайными путями два варианта: или ТТУ будет вырезать шпалы, или мы будем подкапывать. Второе увеличит срок работ, но не принципиально, на день-два», – рассказал Барышников.

К настоящему времени работы по первому этапу закончены на 80% – заменены лотки, проложены трубы. Идет демонтаж труб ко второму этапу, прокладывается временный трубопровод.

Екатеринбург, Служба информации

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