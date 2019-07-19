Суд оштрафовал «ЛСР.Строительство-Урал»» на 500 тысяч рублей за незаконную сделку с гаишником (Обновлено)

Компания «ЛСР. Строительство-Урал» решением суда оштрафована на 500 тысяч рублей за незаконную сделку с бывшим инспектором ГИБДД.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры, в 2016 году сотрудник «ЛСР.Строительство-Урал» согласился оказать услугу на тот момент действующему инспектору ДПС ГИБДД – перевезти для него грузовыми автомобилями скальный грунт по указанному инспектором адресу за счет фирмы. Взамен гаишник обещал не штрафовать компанию за возможные нарушения. Инспектору были оказаны услуги на сумму 60,5 тыс. рублей.

Впоследствии инспектор был уволен из органов и осужден за получение взятки в значительном размере. Он был приговорен к штрафу в размере 600 тыс. рублей и лишен права занимать должности на госслужбе на три года.

Сотрудника «ЛСР.Строительство-Урал», действовавшего в интересах компании, освободили от уголовной ответственности за активное сотрудничество со следствием. Зато прокуратура возбудила административное дело в отношении самого ООО «ЛСР.Строительство-Урал». Суд оштрафовал компанию на 500 тысяч рублей.

Пресс-служба компании предоставила следующий комментарий по этоу делу. «В ситуации, описанной прокуратурой Кировского района г. Екатеринбурга, упоминаемый сотрудник действовал не в интересах «ЛСР. Строительство – Урал», а исключительно в личных целях с целью сохранения должности в организации и злоупотребляя своим служебным положением, не уведомив о своих намерениях непосредственное руководство. С компанией «Урал-Строй», фактическим владельцем которой он являлся на момент совершения преступления (в настоящее время он является ее директором), у «ЛСР. Строительство – Урал» был заключен договор на помывку колес. Соответственно, за все штрафы и убытки была ответственна подрядная организация. Таким образом у «ЛСР. Строительство – Урал» отсутствовал экономический интерес в даче взяток старшему государственному инспектору ДПС ГИБДД УМВД России. Также необходимо отметить, что «ЛСР. Строительство – Урал» в уголовном процессе не участвовало. Все выводы суд сделал на основании слов сотрудника, который защищал себя и свою компанию. В «ЛСР. Строительство – Урал» он давно не работает. Решение суда наша компания будет обжаловать в вышестоящих инстанциях».

Екатеринбург, служба информации

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