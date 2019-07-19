Свердловские власти не успевают исполнить поручение Путина к 75-летию Победы: на это нет денег

Свердловская область не успеет привести в должное состояние памятные обелиски и захоронения участников Великой Отечественной войны к 75-летию Победы, если срочно не внести изменения в областной бюджет.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе заксо, областное правительство внесло очередной проект поправок в бюджет, но поступившие из Москвы дополнительные средства планируется потратить на другие цели.

Всего правительство предлагает увеличить прогноз по доходам и, соответственно, по расходам областного бюджета на 390,4 миллиона рублей. Из них 91,6 миллиона рублей предлагается направить на поддержку занятости населения, 179 млн рублей – на создание в муниципалитетах комфортной среды, еще 75,6 миллиона – на поддержку фермеров.

Спикер заксо Людмила Бабушкина заявила, что надо срочно предусмотреть финансирование мероприятий по подготовке к празднованию 75-летия Победы. Она пояснила, что если выделить средства на эти цели в бюджете 2020 года, как это планировалось ранее, то муниципалитеты ничего не успеют сделать: строительный сезон в Свердловской области начинается не раньше апреля.

Изменения в бюджет внесут 30 июля. Какими они будут, станет ясно после заседания профильного комитета, который соберется на следующей неделе.

Екатеринбург, служба информации

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