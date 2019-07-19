Контрабандистка пыталась перевезти на Урал шесть редких обезьян в кошачьей переноске (ФОТО)

Сотрудники Уральской оперативной таможни задержали контрабандистку, которая пыталась нелегально провезти на Урал из Казахстана шесть обезьян. Она прятала их в кошачьих переносках в своем автомобилей. В машине находились два белоруких гиббона, два одноцветных гиббона и две яванские макаки. Эти животные подпадают под действие Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения. Их ввоз возможен только при наличии разрешительного документа, которого у женщины не оказалось.

«Пока обезьян временно передали в зоопарк Челябинска. По заключению эксперта, стоимость животных превышает три с половиной миллиона рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело. За контрабанду особо ценных диких животными злоумышленнице грозит от 3 до 7 лет лишения свободы, а также штраф до миллиона рублей», – сообщили «Новому Дню» в пресс-службе таможни.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

Екатеринбург. Другие новости 19.07.19

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