Уральских металлургов поздравят «Белый орел», «Жуки», Жасмин и «Город 312»

Завтра, 20 июля, на урале будут отмечать День металлурга. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-центре Уральской горно-металлургической компании, в этот день в городах, где работают предприятия холдинга, пройдут праздничные мероприятия, приглашены звезды эстрады.

Наиболее масштабным будет празднование Дня металлурга в Верхней Пышме – здесь градообразующее предприятие АО «Уралэлектромедь» отмечает 85-летний юбилей, а город – 165-летие. Днем на городском стадионе пройдет карнавальное шествие, одной из тем которого в этом году станут сказы Бажова, а вечером металлургов приедут поздравить группы «Белый орел», «Жуки» и певица Слава. Финальной точкой Дня металлурга станет панорамный 10-минутный фейерверк с высотой подъема огней до 200 метров.

Жителей Красноуральска также ждет праздничное карнавальное шествие, в котором активное участие примут работники ОАО «Святогор». Участники действа пройдут по главным улицам города в образах героев популярных мультфильмов, а затем на площади Ленина разыграют мини-спектакли. Вечером перед горожанами выступят певица Жасмин и группа «Город 312».

ОАО «Среднеуральский медеплавильный завод» (СУМЗ) пригласил в Ревду на День металлурга гоночную команду Snag Racing российского чемпиона «Дакара 2017» в категории квадроциклов Сергея Карякина. В субботу Сергей проведет автограф-сессию. Жители города смогут поучаствовать в шоу квадроциклов, сфотографироваться с гоночными багги команды и чемпионскими кубками престижных ралли-марафонов «Дакар» и «Шелковый путь». Вечером на сцену выйдут Сергей Куприк, Жека и трио «5sta Family».

В Серове вечером на стадионе выступит группа «Чи-ли».

В Оренбургской области в городе Гай ПАО «Гайский ГОК» проведет соревнования по пейнтболу и баскетболу, а ООО «Медногорский медно-серый комбинат» организует отборочный тур корпоративного спортивного состязания УГМК – «Семь-Я», где за звание лучшей будут бороться несколько семей предприятия. Вечером здесь выступит группа «Любэ».

Свердловская область, Оренбургская область, служба информации

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