МЧС предупреждает о непогоде на Урале в выходные

МЧС объявило штормовое предупреждение в Свердловской области – непогода ожидается 20 и 21 июля. На Урал придут грозы, сильные дожди, град, шквалистое усиление ветра до 27 м/с.

В пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области напомнили о мерах безопасности: при приближении грозы надо покинуть водоемы, лучше воздержаться от турпоходов, ограничить работы на открытом воздухе и на высоте, отложить прогулки и поездки, закрыть окна и форточки, не парковаться около деревьев и рекламных конструкций, в непогоду на улице держаться подальше от легких построек, мостов, ЛЭП, деревьев.

Екатеринбург, служба информации

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