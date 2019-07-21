Металлурги устроили в Верхней Пышме карнавал с «египтянами» и Джеком Воробьем

В Верхней Пышме металлурги с размахом отметили свой профессиональный праздник. День металлурга в этом году совпал с двумя юбилеями – градообразующее предприятие АО «Уралэлектромедь» отметило 85-летие, а город – 165-летие.

Металлурги устроили карнавальное шествие «Юбилейный сувенир». Его участниками стали 23 подразделения АО «Уралэлектромедь» и 11 коллективов предприятий и организаций Верхней Пышмы. Зрители в колоннах наблюдали «Космический взрыв», «Лабораторию чудес», «Цыганский табор», «Игру престолов», персонажей сказов Бажова.

Огромную «ожившую» машину представило зрителям Транспортное управление АО «Уралэлектромедь». Работники медеплавильного цеха предприятия перевоплотились в древних египтян.

Впервые участниками карнавала стали сотрудники филиала «Производство полиметаллов» АО «Уралэлектромедь» из Кировграда. Заводчане привезли в Верхнюю Пышму «Черную жемчужину» и капитана Джека Воробья.

Центральная лаборатория АО «Уралэлектромедь» развернула на стадионе «Лабораторию чудес» – сначала зрителям продемонстрировали химические процессы, а затем устроили «Космический взрыв» с участием заводчан цеха приемки и переработки шихты АО «Уралэлектромедь». Историю о том, как оказался «Вовка в Медном царстве», «написали» в своем сценическом представлении работники энергоцеха.

«Сейчас «Уралэлектромедь» по праву считается одним из флагманов цветной металлургии не только в России, но и в мире. Реализация крупных инвестиционных проектов, таких как модернизация электролизного производства, позволила нам в прошлом году выпустить рекордные для предприятия 400 тысяч тонн катодной меди. Но главное богатство – это наш люди, коллектив, который хранит трудовые традиции, заложенные 85 лет назад, и уверенно отвечает на современные вызовы», – отметил главный инженер АО «Уралэлектромедь» Алексей Королев.

«Мы проводим уже 19-ый карнавал в Верхней Пышме. Это большой красочный праздник, объединяющий коллег и горожан. Сегодня организации Верхней Пышмы и многочисленные колонны нашего предприятия дарят на юбилей городу и заводу красочные мини-спектакли, которые они готовили в течение нескольких месяцев», – рассказал директор по общим вопросам АО «Уралэлектромедь» Мирослав Медведев.

Вечером металлурги устроили флешмоб, сотни заводчан сначала выстроились в виде числа 85, а затем 165. После начался большой концерт. В этом году металлургов поздравляли группы «Белый орел», «Жуки» и певица Слава. А около полуночи начался праздничный фейерверк с высотой подъема «огней» до 200 метров.

Верхняя Пышма, служба информации

Верхняя Пышма. Другие новости 21.07.19

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