После ДТП с пассажирским автобусом на Березовском тракте пять человек попали в больницу (ФОТО)

На Березовском тракте автобус маршрута № 150 «Березовский – Екатеринбург» попал в ДТП. В это время в нем находились 12 человек.

Как сообщили в УГИБДД по Свердловской области, авария случилась накануне около 19:40. По предварительным данным, виновником стал 18-летний мужчина, управлявший легковушкой «Хендай Солярис». Он превысил скорость и врезался в автобус «Мерседес-Бенц». После удара легковушка загорелась.

Травмы в ДТП получили 5 человек. У водителя «Соляриса» медики диагностировали открытую черепно-мозговую травму, перелом основания черепа, открытый перелом челюсти, у пассажиров автобуса: закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и ушибы, все доставлены в городскую больницу Березовского.

Березовский, служба информации

Березовский. Другие новости 22.07.19

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