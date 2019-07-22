Алиментщик спрятался от судебных приставов в груде белья, но его нашли

Молодой отец, не желавший содержать своего ребенка, пытался спрятаться от судебных приставов в куче белья.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе УФССП, молодой человек задолжал по алиментам свыше 150 тысяч рублей, а на прием к судебному приставу-исполнителю, куда его неоднократно вызывали, не приходил. Поэтому приставы пришли к нему сами. Дверь открыла девушка, сказавшая, что она гражданская жена должника, а его самого нет дома. Но при осмотре квартиры приставы нашли алиментщика под большой грудой белья в углу комнаты.

«Молодой человек из своего наспех сооруженного укрытия попытался выдать себя за другого человека, представляясь чужим именем. Но это его не спасло», – заявили в ведомстве. В отношении гражданина может быть возбуждено уголовное дело по ст. 157 УК РФ «Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей».

Первоуральск, служба информации

Первоуральск. Другие новости 22.07.19

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