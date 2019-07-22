Эвакуатор перегородил дорогу в центре города: машины встали в пробку (ВИДЕО)

В понедельник утром эвакуатор, грузивший машину, заблокировал движение по улице Гоголя. Как рассказал «Новому Дню» очевидец Дмитрий Сухарев, примерно в половине десятого утра в районе дома № 44 по улице Гоголя эвакуатор начал забирать автомобиль, нарушающий правила парковки.

Процесс оказался небыстрым, в это время за ним на Гоголя (а это улица с односторонним движением) образовалась огромная пробка. По словам собеседника агентства, скопившиеся за эвакуатором машины простояли более 20 минут. И только после того, как эвакуатор закончил грузить свою «жертву» и поехал, движение наконец возобновилось.

Эвакуатор создал огромную пробку

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 22.07.19

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