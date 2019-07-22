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Понедельник, 22 июля 2019, 12:27 мск

Новости Екатеринбург

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Гостей UralTerraJazz довезут до Камышлова на дополнительных электричках

На Свердловской железной дороге запустят дополнительные электрички из Екатеринбурга в Камышлов и обратно в день проведения фестиваля UralTerraJazz – он в этом году состоится 3 августа. «Электричка из Екатеринбурга до Камышлова и обратно будет следовать с остановками на площадке Первомайской и станции Шарташ. Время в пути составит 2 часа 25 минут. График движения разработан таким образом, чтобы по возвращению в Екатеринбург пассажиры смогли пересесть на общественный транспорт, в том числе метро», – сообщили в пресс-службе Свердловской железной дороги.

Дополнительный поезд № 7226 до Камышлова отправится со станции «Екатеринбург-Пассажирский» в 09:35, до Первомайской он доедет в 09:41, до Шарташа – в 09:45. Прибытие в Камышлов – в 12:00. Обратный поезд № 7225 отправится из Камышлова в 20:25, на станцию Шарташ он прибудет в 22:36, ост. Первомайская – в 22:40, на вокзал «Екатеринбург-Пассажирский» – в 22:46. Цена билета в одну сторону составит 168 рублей, билеты можно будет купить за 10 дней до даты фестиваля в пригородных кассах и мобильном приложении «Пригород».

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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