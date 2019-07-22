Берег Шарташа после выходных превратился в помойку (ФОТО)

Жители Кировского района обнаружили берег Шарташа в чудовищном состоянии после выходных. Гуляющие обратили внимание на груды мусора, которые лежат неубранными и сейчас, в понедельник днем.

С такой проблемой парк сталкивается после каждых выходных или праздничных дней. «Будет лучше, если во время хороших теплых дней будет организована бригада, которая убирает мусор не после, а во время пребывания отдыхающих на пляже. Станет чище. И будет понятно, где и сколько контейнеров ставить и как часто их убирать», – написала в инстаграме директора ГБУСО «Шарташский лесопарк» Артура Зиганшина одна из его подписчиц. Однако тот ответил, что «пока мы работаем в непростой ситуации с финансированием».

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 22.07.19

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