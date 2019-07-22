На Бажова меняют трубу, из-за которой подвал дома превращался в парилку (ФОТО)

В Екатеринбурге на улице Бажова меняют участок тепломагистрали, который создавал проблемы местным жителям. Труба проходила прямо под домом, и из-за прорывов в подвале копилась вода, а в подъезде из-за испарений была настоящая сауна.

Как рассказал замначальника Кировского района АО «ЕТК» Евгений Савчук, трубу прокладывали в 2003 году по бесканальной технологии, то есть она лежала в земле, из-за чего образовывалась коррозия, труба истончалась, случались аварии.

Старые трубы были сильно повреждены

«За зимний сезон 2018-2019 года аварийные бригады выезжали три раза. Магистраль транзитом идет через подвал, из-за повреждений его подтапливало, происходило запаривание подъезда. Были жалобы жильцов, в итоге приняли решение по реконструкции. Сейчас трубопровод будет прокладываться в канале», – рассказал энергетик.

Новый трубопровод будет защищен изоляцией из пенополиуретана с системой оперативного дистанционного контроля, то есть в случае каких-то проблем энергетики с точностью до метра определят место повреждения.

По словам представителя подрядной организации Виталия Семенцова, уже выполнены земляные работы, демонтирована старая труба, началось обустройство канала, рабочие готовятся к монтажу новой трубы. Закончить ремонт планируют в августе.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 22.07.19

Берег Шарташа после выходных превратился в помойку (ФОТО). / Гостей UralTerraJazz довезут до Камышлова на дополнительных электричках. / В уральской глубинке перед выборами активизировались казаки. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»