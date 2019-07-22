Налоговые поступления в Свердловский бюджет падают

Налоговые поступления в Свердловскую область по итогам 2019 года могут оказаться на несколько миллиардов рублей меньше, чем ожидалось.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщила на заседании комитета заксобрания по бюджету представитель УФНС Елена Сальникова. По ее словам, падение идет за счет таких источников доходов, как налог на имущество организаций, налог на прибыль. По итогам года планы по поступлениям доходов могут быть исполнены только на 97,8 процентов.

Только по налогу на прибыль при плане в 95 млрд рублей по прогнозам ожидается лишь 80,5 млрд рублей, по оптимистичному расчету – 86,7 млрд.

Это может привести к тому, что расходные статьи областного бюджета придется сокращать.

Однако на сегодняшнем заседании комитета бюджета и доходная, и расходная части бюджета были увеличены. При этом и.о. министра финансов Ирина Уфимцева не смогла дать ответы на некоторые уточняющие вопросы депутатов. Министр Галина Кулаченко и ее первый зам Светлана Климук находятся в отпусках.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 22.07.19

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