Суд не стал рассматривать ходатайство о прекращении дела «деда-пикета»

Следователь направил в Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга ходатайство с просьбой прекратить уголовное дело Вадима Панкратова, известного как дед-пикет, и назначить ему судебный штраф – такое наказание означало бы отсутствие судимости в биографии. Но из-за недоработок суд вернул ходатайство обратно.

«Материал в отношении Панкратова был о прекращении уголовного дела, уголовного преследования и назначении ему судебного штрафа. Суд постановил отказать в принятии к рассмотрению ходатайства», – сообщила корреспонденту РИА «Новый День» помощник судьи Ольга Тафф. Такое решение суд вынес потому, что не были предоставлены документы о том, что Панкратов возместил ущерб или как-то иначе загладил причиненный вред – а это обязательное условие для судебного штрафа. Так как суд отказал не в удовлетворении ходатайства, а вообще в его рассмотрении, следователь сможет подать его вновь после того, как исправит недочеты.

Напомним, в отношении «деда-пикета» было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 318 УК РФ «Применение не опасного для жизни или здоровья насилия в отношении представителя власти». Вадим Панкратов участвует практически в каждой акции протеста в Екатеринбурге – причем вне зависимости от цели остальных митингующих «дед-пикет» выступает за Путина и приносит плакаты в поддержку президента. Так было и в дни протестов против строительства храма в сквере у театра драмы. В ночь на 14 мая он ударил полицейского газетой – по данным e1.ru, это был подполковник Антон Трошин.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

Екатеринбург. Другие новости 22.07.19

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