Уголовник с Урала утопил собутыльника в Нице

В Свердловской области возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя, который утопил своего собутыльника в Нице. Инцидент произошел неделю назад. Двое приятелей пили водку на мосту и поссорились. Младший из них – ранее судимый 54-летний мужчина пнул своего 61-летнего визави по голове, и тот, потеряв сознание, упал с моста в воду. Через некоторое время он пришел в себя, но выбраться так и не смог и утонул.

«Согласно результатам судебно-медицинской экспертизы, причиной смерти стало утопление. Уголовное дело было возбуждено по части 1 статьи 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности», – сообщили в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.

Екатеринбург, служба информации

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