На трассе Екатеринбург – Тюмень на полторы недели введут реверсивное движение под Богдановичем

На трассе Екатеринбург – Тюмень сегодня начинаются работы по замене верхнего слоя покрытия автодороги. Об этом сообщили в пресс-службе Уралуправтодора. Речь идет о пятикилометровом участке под Богдановичем (с 98 по 113 км) Там с 22 июля по 1 августа вводится реверсивное движение. Ремонтные работы также продолжаются при въезде в Богданович со стороны Екатеринбурга (на участке с 88 по 94 км).

«Просим водителей с пониманием отнестись к временному неудобству, заранее планировать свой маршрут с учетом затруднения движения. Будьте внимательными на дорогах, соблюдайте скоростной режим», – сообщили в пресс-службе дорожного ведомства.

Екатеринбург, служба информации

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