В Екатеринбурге сожгли машину единоросса. Это могли быть бандиты, «крышующие» ларьки (ФОТО, ВИДЕО)

Минувшей ночью в Екатеринбурге сгорел автомобиль Audi A4, который принадлежал представителю «Единой России», лидеру движения «Народный контроль» Дмитрию Чукрееву. Как рассказал он сам «Новому Дню», факт поджога зафиксировали камеры видеонаблюдения во дворе. Неизвестный прокрался около 01:37 к автомобилю, облил его горючей жидкостью из пятилитровой канистры и поджог.

В Екатеринбурге сожгли машину единоросса

Активист полагает, что инцидент непосредственно связан с его деятельностью и рейдами в рамках проекта «Народный контроль». В последнее время Чукреев сотоварищи занимались проблемами незаконных ларьков.

«Крайнее мероприятие было вчера, был киоск с шаурмой на «Динамо» и еще на Уралмаше торговая галерея, она незаконная, на Космонавтов, 43. Там есть такая банда – «400-е». Они крышуют парковки, киоски и другой нелегальный бизнес. К ним вели уже дорожки, что они и раньше поджигали машины. Например, недавно подожгли автомобиль сотрудника ЕЭСК, за то, что он отключил ларьки от электроснабжения», – предположил единоросс.

Он также рассказал, что автомобиль был записан на его мать, на машине ездили все члены семьи. Транспортное средство восстановлению не подлежит. Как сообщил собеседник агентства, заявление в полицию уже написано. «Я расцениваю это только как акцию устрашения меня лично, но и партии «Единая Россия», – добавил Чукреев.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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