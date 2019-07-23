Депутатам заксо представили нового замминистра строительства

Депутатам из комитета заксо по развитию инфраструктуры и жилищной политике сегодня представлен новый замминистра строительства области Антон Шафаростов.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», он выступает с докладом о состоянии строительной сферы в регионе.
Отметим, еще недавно Антон Шафаростов работал в должности директора МКУ «Управление капитального строительства» Екатеринбурга, на портале города еще даже не удалена информация о нем.
Екатеринбург, Евгения Вирачева
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