В Екатеринбурге запустят прямые рейсы в Доминикану

В ноябре из аэропорта Кольцово появятся прямые рейсы в Доминиканскую Республику. Время в пути от Екатеринбурга до аэропорта Ла-Романа составит 12 часов, а самолеты будут отправляться туда раз в две недели. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта Кольцово.

Там уточнили, что маршрут запускает авиакомпания Azur Air, на берега Карибского моря пассажиров будут возить на самолете Boeing 777-300 ER.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 23.07.19

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