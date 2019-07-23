Таможенники отняли у туристов из Вьетнама настойку на вымирающей кобре (ФОТО)

Туристы, которые прилетели в Кольцово с вьетнамского курорта Нячанга, привезли с собой запрещенку – две бутылки настойки на рисовой водке с кобрами и корнем женьшеня. Молодые люди не знали, что популярный во Вьетнаме сувенир запрещен к перемещению через границу. Напитки у них изъяли таможенники и направили на экспертизу. Та показала, кто в бутылки помещены белогубая куфия и моноклевая кобра. Последняя находится под угрозой исчезновения и, по действующей международной конвенции СИТЕС, ее запрещено вывозить из страны.

«Незнание таможенных правил часто приводит к административной ответственности. Советуем, при вылете из России обратиться к таможенному инспектору для того, чтобы уточнить что можно, а что нельзя провозить через таможенную границу», – прокомментировал начальник таможенного поста «Аэропорт Кольцово (пассажирский)» Дмитрий Шишкин, уточнив, что туристам придется заплатить штраф.

Екатеринбург, служба информации

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