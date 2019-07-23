Депутаты обсудили очередной проект чиновников по социальному жилью и нашли его неудачным

В Свердловской области по-прежнему нет успешных действующих проектов по строительству жилья, которое может использоваться как социальный жилфонд – для сдачи в аренду малообеспеченным гражданам.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», вопрос обсудили сегодня в заксо на заседании комитета по жилищной политике. Новый замминистра строительства Антон Шафаростов рассказал депутатам об очередном «пилотном» проекте правительства в этой сфере, но народные избранники отреагировали весьма скептически.

По словам чиновника, застройщикам всегда выгоднее продавать жилье гражданам в собственность, а не сдавать в аренду. А социальное жилье как таковое имеет низкую инвестиционную привлекательность. Тем не менее, власти хотят сделать еще одну попытку: сейчас готовится проект в Нижней Туре за счет областного и местного бюджетов: реконструкция старого общежития. Планируется, что в результате там будет 42 квартиры, которые будут сдаваться в аренду по низким ценам молодым семьям и приезжим специалистам. Работы должны начаться в сентябре, а закончиться следующим летом. Стоимость проекта – около 114 млн рублей.

Зампредседателя комитета Виктор Якимов сказал, что такая парадигма все равно не будет эффективно работать. По его мнению, следует создавать институт крупных собственников жилья, которые будут выкупать у застройщиков целые многоквартирные дома, а уже потом сдавать квартиры в аренду людям. «Сам инвестор никогда не будет сдавать в аренду построенное жилье, даже и не мечтайте», – заявил он. Добавим, что именно в родном для Якимова Каменске-Уральском еще 7 лет назад планировали построить два пилотных доходных дома, но проект осуществлен не был – это Якимов подтвердил сегодня «Новому Дню».

Председатель комитета Валентин Лаппо заявил, что в нынешней экономической ситуации «социального найма не может быть в принципе», а может быть только коммерческий, и в других регионах, например, в Подмосковье, он вполне развивается. Нижнетуринский же проект правительства он назвал «неудачным».

В итоге участники заседания согласились, что проблему надо как-то решать. По мнению депутатов, застройщики уже сейчас строят больше жилья, чем в состоянии приобрести в собственность свердловчане, даже с учетом ипотеки.

Добавим, что еще в 2013 году прежние обитатели «белого дома» признавали, что для строительства арендного жилья так, чтобы оно было выгодно и застройщику, и конечному потребителю, нет условий. В частности, об этом нашему агентству говорил тогдашний глава регионального кабмина Денис Паслер. Он отметил, что требуется снижение налоговой нагрузки (на имущество) для инвесторов таких проектов, снижение стоимости земельных участков под строительство доходных домов. Кроме того, г-н Паслер считает, что требуется выделение участков с уже работающей инфраструктурой, в противном случае последует существенное увеличение расходов, что невыгодно для инвестора. Как следствие, стоимость аренды для конечного потребителя будет чересчур высока, что нивелирует смысл создания доходных домов как таковых.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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