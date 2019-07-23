В Косулино горит «Пятерочка»: огонь грозит перекинуться на соседние дома

В селе Косулино Белоярского городского округа тушат крупный пожар в отдельно стоящем одноэтажном здании магазина «Пятерочка» на улице Ленина.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МЧС, сообщение о ЧП поступило в 14:40. Горит кровля здания, предварительная площадь пожара – 500 кв. м. Из-за высокой температуры крыша магазина рухнула. В тушении пожара задействованы 6 единиц техники, более 20 человек личного состава. На помощь к белоярским пожарным едут коллеги из Заречного, Арамили, поселка Уральского.

Пожарные пытаются спасти от возгорания соседние жилые дома. На момент возникновения пожара покупателей в магазине не было, сотрудники выбежали из него сами. Информации о пострадавших не поступало.

Косулино, служба информации

Косулино. Другие новости 23.07.19

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