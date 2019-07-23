В Каменске-Уральском девочка упала с качелей. Делом занялся Следственный комитет

В Каменске-Уральском во дворе дома на улице Суворова получила травму 11-летняя девочка. Школьница качалась на качелях, упала с них и повредила обе ноги. Ребенку потребовалась медицинская помощь, сообщает пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.

О степени полученных травм журналистам рассказала родственница пострадавшей девочки Юлия Магдалинина. По ее словам, школьница упала с качели и «распорола обе ноги о железные края. «Я вижу, как во двор ковыляет, подтаскивая за собой ногу. Она громко кричит и плачет, по ноге струйками стекает кровь. Много крови. Я быстро подхватываю ее. От шока она не может мне все рассказать. Поднимаемся домой, я параллельно звоню в скорую и родителям. Она рыдает, и постоянно норовит упасть в обморок. Ее тошнит, кружится голова, но за разговорами она держится. Я пытаюсь осмотреть рану, и это жутко. Кожа разошлась в стороны, по ноге сильно сочится кровь, – приводит ее слова портал KU66.ru. – Девочка моя вцепляется в сиденье скорой, сжимает кулаки, но не кричит. Боль адская, от обезболивания в скорой мы отказались, чтобы лишний раз перед операцией ее не колоть. Летим в пятую больницу, детское хирургическое отделение. Нам накладывают 11 швов, помимо косметических. Время возле операционной кажется вечностью. Сейчас Ульяна почти неделю лежит в больнице. Нога до сих пор сильно ноет. Срастается тяжело, потому что место пореза очень неудачное – под коленкой во всю ногу».

Женщина также рассказала, что в течение пяти дней пыталась связаться с отделом ПДН, а также представителями управляющей компании. Историей в итоге заинтересовались в СКР. «С учетом того, что защита прав несовершеннолетних является одним из приоритетных направлений деятельности Следственного комитета, территориальным следственным отделом СК инициирован вопрос о передаче материала проверки из полиции в органы Следственного комитета для дальнейшего проведения проверочных мероприятий и принятия процессуального решения», – сообщили в ведомстве.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 23.07.19

Воды не хватает, берут из соседнего отеля: подробности пожара в Косулино (ФОТО). / Уличные театры на три дня поселятся в Екатеринбурге: французы – в песочнице, швейцарцы – на крыше (ФОТО, ВИДЕО). / В Косулино горит «Пятерочка»: огонь грозит перекинуться на соседние дома. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»