«Хватит выкидывать деньги на ветер»: у мэрии Верхней Салды выставили «протестный» автобус (ФОТО)

Парковку у здания администрации Верхней Салды сегодня перегородил автобус с «антимэрскими» лозунгами. Таким образом местный предприниматель выразил протест против транспортных решений главы городского округа Михаила Савченко. Горожане в соцсетях поддержали пикетчика, а полицейские проверяют законность акции.

Об акции напротив окон мэрии корреспонденту РИА «Новый День» сообщил местный житель. «Увидел, когда проезжал по улице Энгельса, рядом стояла машина ДТП и «буханка» полицейских. Автобус перекрыл автомобильную парковку у администрации», – рассказал салдинец. На одной стороне автобуса, повернутой в сторону мэрии, было написано: «Требую возможности работать! Савченко, денег я тебе не дам!», на второй – «Савченко, займись конкретными делами! Хватит выкидывать народные деньги на ветер!». Транспорт принадлежит ИП Подсекаеву.

Фото местного жителя

В пресс-службе городского округа рассказали, что этот предприниматель не впервые устраивает подобные акции. Так, в паблике администрации «Верхняя Салда официально» опубликовано фото ассенизаторской машины с надписью «Нистратов! Я приехал за тобой. Увезу тебя домой» (что посвящалось экс-главе администрации городского округа). Сегодня предприниматель простоял два часа на парковке, пока шло заседание думы, потом уехал. «Администрация написала заявление о возможном нарушении закона – он провел акцию в непосредственной близости к зданию, где размещается аппарат главы города», отметили в пресс-службе. Кроме того, бизнесмена могут оштрафовать за нарушение правил парковки. Как стало известно корреспонденту «Нового Дня», полицейские на самом деле проводят проверку, по итогам которой будет принято процессуальное решение.

По сути, обращение бизнесмена связано с разрешением на перевозки до Екатеринбурга.

«Был утренний рейс, который обслуживал салдинский МУП «ПассажирАвтоТранс», сейчас они проходят процедуру банкротства. Предприниматель хочет, чтобы ему отдали этот рейс. Предприниматель ездит по маршруту до Екатеринбурга, но в другое время – и хочет больше. Хотя этот вопрос вообще решается не через Савченко, а на торгах, их проводит минтранспорта», – отметили в пресс-службе.

У салдинцев иное мнение. Два местных жителя рассказали, что уехать в Екатеринбург из Верхней Салды практически нереально. Автобусы ходят только с пересадкой в Нижнем Тагиле, да и те – полуразваленные пазики. В соцсетях предпринимателя горячо поддержали.

«Я когда на работу шла видела и автобус и гаишников возле него бегающих и кому то звонящих. Хотела подойти Лайк в живую поставить. Но думаю Органы Власти, бегающие вокруг, не оценили бы», «К черту пересадку в Тагиле. Из Екб и так нормально не уехать», «Какой нафиг ЕКБ) в Тагил уехать люди не могут», – пишут в комментариях паблика «Верхняя Салда официально». Кстати, там же, в ответе администрации по этой ситуации уточняется, что прямого рейса до столицы региона скоро не будет: «Минтранс Свердловской области уже заявлял о своем желании сократить рейсы по 602 маршруту, обеспечив перевозку пассажиров в Екатеринбург с пересадкой в Нижнем Тагиле».

Верхняя Салда, Светлана Загороднева

Верхняя Салда. Другие новости 23.07.19

Скандал в театральном Екатеринбурге: театру «Место» отдали подвал на Ленина, из которого выгнали Коляду. / В Каменске-Уральском девочка упала с качелей. Делом занялся Следственный комитет. / Воды не хватает, берут из соседнего отеля: подробности пожара в Косулино (ФОТО). Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»