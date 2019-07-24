Отверженный поклонник сдался спустя 12 лет после убийства возлюбленной

В Екатеринбурге вынесли приговор по делу об убийстве 12-летней давности. Мужчина скрывался в соседнем регионе, о его причастности к преступлению стало известно, когда он сам пришел в полицию.

Убийство было совершено в Екатеринбурге 9 июня 2007 года в доме на улицы Патриса Лумумбы. Мужчина, которому тогда был 31 год, пришел в гости к 20-летней девушке и убил ее. Как он сам пояснил, он ее любил, а она его нет. Тело он завернул в матрас и скрылся. Преступник уехал из Свердловской области, правда, недалеко – в соседнюю Челябинскую. Он осел в Сосновском районе, и там его никто не нашел.

Как сообщили сегодня в СУ СК по Свердловской области, спустя 12 лет мужчина решил сознаться в преступлении и пришел в правоохранительные органы с повинной, «поскольку не смог нести на себе этот тяжелый психологический груз». Его судили по ч.1 ст.105 УК РФ «Убийство». Чкаловский районный суд Екатеринбурга отправил мужчину в колонию строгого режима на 9 лет.

Екатеринбург, служба информации

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