Сайт ЕРЦ Екатеринбурга не работает второй день (СКРИНЫ)

Сайт Единого расчетного центра Екатеринбурга со вчерашнего дня не работает. Пользователи сообщают, что не могут оплатить коммунальные услуги, ввести показания счетчиков и отправить документы по разным вопросам. В ЕРЦ сообщают, что разбираются в ситуации.

Сайт ЕРЦ Екатеринбурга перестал работать вчера днем. Для многих личный кабинет на сайте был самым удобным вариантом передать показания счетчиков, оплатить услуги ЖКХ. Теперь сделать это онлайн невозможно.

На страницах ЕРЦ в соцсетях вечером накануне появилось сообщение о неполадках и обещание скоро все наладить: «Прямо сейчас недоступен сайт и Информационная служба (2-147-700). Технические специалисты разбираются в ситуации и скоро все починят. Пока же вы можете задать любые вопросы по начислениям нашим консультантам – в сообщения (группы «ВКонтакте»)», – говорится в сообщении в соцсети.

Напомним, вносить показания счетчиков необходимо с 23 по 25 число каждого месяца. Сейчас сделать это можно по телефону (если удастся дозвониться).

Екатеринбург, служба информации

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