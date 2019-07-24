В Краснодаре задержали сбежавшего от суда уральца. Он уже успел обзавестись семьей

В Краснодаре задержан мошенник из Екатеринбурга, который три года назад сбежал от суда. На юге он фактически успел начать новую жизнь.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУФСИН, в марте 2016 года гражданин был осужден Октябрьским райсудом Екатеринбурга за мошенничество и приговорен к лишению свободы на срок 3 года 6 месяцев. Судом было доказано, что мужчина и его подельники снимали квартиру в Екатеринбурге, делали на нее подложные документы и продавали. Установлено два эпизода, сумма ущерба составила 3 миллиона 350 тысяч рублей.

На оглашение приговора гражданин не явился, и был объявлен в федеральный розыск. В конце концов выяснилось, что он проживает в Краснодаре, создал семью и устроился на работу. Полученная информация была передана в УФСИН России по Краснодарскому краю, его сотрудники задержали мошенника и готовятся этапировать его в Екатеринбург. Срок лишения свободы будет исчисляться с момента задержания.

Екатеринбург, Краснодар, служба информации

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