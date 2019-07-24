Из-за марафона «Европа-Азия» центральные улицы Екатеринбурга перекроют на семь часов (КАРТА)

В Екатеринбурге 11 августа пройдет марафон «Европа-Азия». В этом году спортсмены впервые стартуют от «Екатеринбург Арены», для автомобилистов забег означает масштабные перекрытия дорог.

Согласно постановлению, которое подписал глава города Александр Высокинский, дороги закроют следующим образом:

с 07:00 до 11:00 – по проспекту Ленина, от улицы Московской до площади Кирова; по площади Кирова, от проспекта Ленина до улицы Мира; по улице Мира, от улицы Малышева до улицы Первомайской; по улице Толмачева, от проспекта Ленина до улицы Царской; по улице Царской, от улицы Толмачева до улицы Николая Никонова; по улице 8 Марта, от проспекта Ленина до улицы Бориса Ельцина; по улице Бориса Ельцина, от улицы 8 Марта до Октябрьской площади; на площади 1905 года;

с 07:00 до 14:00 – по улице Пирогова, от улицы Крауля до улицы Татищева; по улице Татищева от улицы Пирогова до улицы Репина; по проспекту Ленина, от улицы Репина до улицы Московской; по улице Репина, от проспекта Ленина до улицы Металлургов; по четной стороне улицы Металлургов, от улицы Репина до автомобильной дороги общего пользования федерального значения Р-242 Пермь – Екатеринбург.

Екатеринбург, служба информации

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