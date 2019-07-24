«По подъезду ходили с зонтиками»: в Серове замена кровли привела к потопу (ВИДЕО)

Замена кровли обернулась стихийным бедствием для жителей дома № 24 по улице Ломоносова в поселке Энергетиков города Серова.

Квартиру заливает дождем

Как рассказала РИА «Новый День» местная жительница Яна, как только подрядная организация «Промстройсервис» начала разбор старой крыши, жителей верхних этажей начало заливать. 22 и 23 июля вода текла из светильников на потолке, ручьями по стенам, по ступеням в подъезде. Люди были вынуждены ходить по дому в резиновых сапогах и с зонтиками, не знали, как оставить квартиры, чтобы пойти на работу. Руководитель управляющей компании «Домсервис», по словам Яны, приходил и успокаивал людей, говоря, что все убытки им подрядчик по капремонту компенсирует. Сегодня в Серове ясная погода, но любой дождь, опасаются жильцы, приведет к повторному потопу, поэтому они по-прежнему боятся за свое имущество.

В фонде капремонта Свердловской области «Новому Дню» подтвердили, что в этом доме работает компания «Промстройсервис». «В данном доме ведется ремонт мягкой кровли. Несмотря на то, что рабочие выполняли работы с использованием защитной пленки (на случай выпадения осадков), из-за обильных дождей произошло затопление квартир на верхних этажах. Сейчас собственникам нужно обратиться к специалистам управляющей компании, совместно с ними и представителями подрядной организации составить акт осмотра затопленных квартир, зафиксировать все претензии в данном акте. Подрядчик будет обязан возместить нанесенный собственникам ущерб. Мы имеем право не подписывать исполнительную документацию о сдаче работ, пока все замечания не будут устранены и подрядчик не предоставит расписку от собственников, что их проблема разрешилась», – рассказали в фонде.

Серов, Евгения Вирачева, Антон Отман

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