Семья из Новоуральска заплатит своим соседям за курение в собственной квартире

Семья из Новоуральска по решению суда заплатит соседям, которым мешал табачный дым. Люди курили в своей квартире, но запах распространялся по дому из-за трещин в стенах.

В суд обратились пожилые супруги – под ними проживают два курильщика, мужчина и женщина, но дым и запах попадали в квартиру выше. Страдающие пенсионеры писали во всевозможные инстанции: в полицию, в управляющую компанию, главе города, в прокуратуру, уполномоченному по правам человека, депутатам Госдумы, но проблема не решалась. Пенсионеры даже добились того, чтобы сотрудник администрации пришел и попросил курильщиков не курить – но не помогло.

В конце концов пенсионеры пошли в суд. Они потребовали взыскать за свои моральные страдания по 25 тысяч рублей с каждого соседа, и еще 300 рублей за госпошлину. В обоснованиях указали, что действия ответчиков «нарушают их права на здоровье, благоприятную окружающую среду и причиняют моральные и нравственные страдания, обусловленные преклонным возрастом, отсутствием привычки к курению, непереносимостью табачного дыма, плохим состоянием здоровья, отказом ответчиков от любых попыток урегулировать сложившуюся ситуацию».

В Новоуральском городском суде решили курильщиков оштрафовать, но снизили сумму: каждый ответчик каждому истцу должен по 2,5 тысячи и еще по 150 рублей с каждого за госпошлину. Курильщики не согласились и обжаловали решение в Свердловском облсуде. Но не получилось – пенсионеры с помощью свидетелей-соседей доказали, что пара курит в квартире. А вот курящие доказать обратного не смогли, а женщина и вовсе призналась, что покуривает иногда дома. По закону «граждане, проживая в жилом помещении, имеют право на благоприятную окружающую среду, свободную от воздействия табачного дыма и любых последствий потребления табака, обусловленных курением соседей». А потому курящая пара должна пенсионерам 10 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.

Причем, как пояснили корреспонденту «Нового Дня» в пресс-службе облсуда, люди курили не на балконе или в окно, а именно в квартире, дым поднимался в основном не по вентиляции, а по микротрещинам дома – он довольно ветхий.

Новоуральск, служба информации

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