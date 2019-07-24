Уральские связисты назвали самые распространенные киберугрозы

Уральские связисты рассказали о самых распространенных кибератаках. Весной этого года в России была совершена массовая атака на предприятия – злоумышленники использовали IoT-устройства для фишинговой рассылки под видом известных брендов. Уже в начале лета атаке подверглись уже госучреждения в сфере здравоохранения – киберпреступники пытались заполучить доступ к счетам и контрактам на лечение. При этом российские компании вкладывают средства в защиту данных, однако 70% считают решения устаревшими. Об этом сказано в исследовании VMware и Forbes Insights.

Тем не менее, специалисты постоянно работают над усилением киберзащиты – причем не только для предприятий, но и для обычных владельцев смартфонов, которые тоже могут стать жертвами хакеров. Эксперты «Мегафона» разработали продукт «Антивзлом», который защищает юзеров от вредоносных сообщений, вирусов и сетевых атак, предотвращая кражу денег через мобильные устройства и приложения, равно как и утечку данных. Для владельцев сетевых ресурсов создана «Защита от DDoS-атак» – продукт обеспечивает стабильную работу сайта при минимальных затратах, защищая его от перегрузок и DDoS-атак мощностью до 300 Гбит/с.

«Об эффективности применяемых методов говорит значительный рост числа пользователей наших сервисов. Так, например, количество клиентов услуги «Защита от DDoS-атак» за 2018 год выросло на 65%», – отметил руководитель по услугам кибербезопасности «Мегафона» Артем Лосев.

Оба продукта входят в сервис «Защита баз данных», созданный на программном комплексе «Гарда БД». Он предотвращает утечку конфиденциальной информации и обеспечивает защиту данных путем автоматической блокировки попыток несанкционированного доступа к таблицам баз данных. Система предотвратит действия пользователей, нарушающие заданные условия политики безопасности. Сервис также позволяет проводить аудит всех операций с защищаемыми базами данных в режиме реального времени, контролировать действия привилегированных пользователей и предотвращать попытки внешнего вторжения в системы управления баз данных. Производительность комплекса – более 10 ГБ/сек обрабатываемого трафика, свыше 40 ТБ хранимой информации. «Система обеспечения безопасности СУБД и бизнес-приложений «Гарда БД» объединила в себе передовые технологии по мониторингу и предиктивной защите данных. Мы гордимся, что «Гарда БД» вошла в экосистему кибербезопасности «Мегафона» и будет защищать клиентов одного из крупнейших операторов нашей страны», – подчеркнул генеральный директор «Гарда Технологии» (входит в «ИКС Холдинг») Владимир Пономарев.

Екатеринбург, служба информации

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