На Урале увеличилось число территорий, где ловит сеть и интернет

В Свердловской и Курганской областях выросло количество территорий, где есть сотовая сеть и интернет – в том числе за счет увеличения числа базовых станций стандарта LTE. В процентном соотношении их стало больше на Среднем Урале на 43%, а в Зауралье – на 30%.

В частности, в Свердловской области сотовая связь впервые появилась в девяти населенных пунктах – раньше позвонить оттуда по мобильному было невозможно. Речь идет о селах Клевакино, Чурманское, Усениново, и т.д. Базовые станции LTE появились в 31 населенном пункте Свердловской области. «В них проживают более двух тысяч человек, которые теперь имеют доступ к полному спектру телекоммуникационных услуг. «Мотив» зачастую выступает первопроходцем и проводит сеть в отдаленные деревни и села, жители которых еще не знакомы с такими благами цивилизации, как сотовая связь и скоростной интернет», – сообщила директор по маркетингу телекоммуникационной группы «Мотив» Екатерина Хворостова.

В Курганской области сотовая связь и скоростной интернет появились в 22 населенных пунктах, включая села Маслово, Трусилово, Мясниково, Зеленоборское, Рыбное, деревни Чесноково, Перевалово, Черноборье и другие. Общая численность населения этих территорий – больше пяти тысяч человек. Еще в 30 населенных пунктах Курганской области увеличилась зона покрытия LTE, были проведены работы по улучшению качества сигнала на улицах города Макушино.

Екатеринбург, служба информации

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